Повторила образ: королева Камілла у рожевому аутфіті з'явилася на службі у Вестмінстерському абатстві

Королева Камілла та король Чарльз III головували вчора на службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Король Чарльз так само, як і його невістка принцеса Уельська Кейт, вперше за два роки відвідав цей публічний захід. Короля на службі супроводжувала його дружина Камілла.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Її Величність обрала той самий образ, у якому у вересні 2023 року приїжджала до Франції. Камілла одягла рожеву сукню-пальто з вовняного крепу від Fiona Clare, рожевий капелюх-таблетку з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy, а в руках тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth і була взута в сірі замшеві туфлі на підборах.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

У королеви на шиї було перлинне намисто з діамантовою застібкою, а також вона одягла перлинні сережки-кліпси (вуха Камілли не проколоті).

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку в тонку смужку і краватку з прином сов і котиків, а в його нагрудній кишені була відповідна хустка.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Цього дня до короля і королеви приєдналися герцог і герцогиня Глостерські та 2000 чоловік парафіян у Вестмінстерському абатстві на заході, присвяченому темі "Разом ми процвітаємо", святкуючи незламний дух родини Співдружності.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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