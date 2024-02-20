Повторила образ: королева Летиція з'явилася на публіці у сукні, яку нещодавно носила

Її Величність королева була присутня на церемонії відкриття Talent Tour 2024 Фонду принцеси Жирони у Міжнародному центрі Іспанії у Саламанці.

На заході королева з'явилася у сукні красивого кольору морської хвилі з круглою горловиною, краплеподібним вирізом на грудях та рукавами-ліхтариками від іспанського бренду Dándara.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У цьому вбранні ми бачили Летицію під час державної поїздки до Данії у листопаді 2023 року. Поверх сукні цього разу королева одягла пальто верблюжого кольору та туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах від Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також на ній були сережки Gold&Roses, класичний макіяж на обличчі та розпущене довге волосся. В руках вона тримала сумку, підібрану до тону сукні, а на її пальці виблискувала улюблена золота каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція побувала з чоловіком у Барселоні, де з'явилася в елегантному штанному костюмі чорного кольору від Dries Van Noten.

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