Повторила образ: королева Максима з'явилася на банкеті у вбранні, яке вже одягала

Банкет відбувся в Королівському палаці в Амстердамі вчора ввечері після офіційної церемонії привітання королевою Максимою та королем Віллемом-Олександром президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та першої леді Кім Кеон Хі.

Ця поїздка знаменує собою перший державний візит президента Республіки Корея до Нідерландів відколи дві країни встановили дипломатичні відносини 1961 року.

Королева Максима прибула на урочистість у сукні з оксамиту та мережива бордового кольору від Costarellos. Це саме вбрання королева одягала на прийом у Греції під час візиту у листопаді 2022 року.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королівський образ доповнювала тіара Mellerio Ruby Parure та Орден "За заслуги перед дипломатичною службою", який отримала від президента Південної Кореї. У королеви було вечірнє укладання, гарний макіяж на обличчі та сережки-висячки з рубінами у вухах. Також вона одягла кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя, каблучки та тонкий червоний браслет з амулетом "котяче око". Такий самий носить і королева Камілла. Вважається, що його одягають, щоб уникнути негативної енергії від оточуючих. Чоловік королеви був у фраку та в орденах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Getty Images

Читайте також: