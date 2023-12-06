Повторила образ: королева Матильда у оксамитовому вбранні та тіарі приїхала на банкет

Король та королева Бельгії перебувають з офіційним візитом у Німеччині.

Вчора король Філіп та королева Матильда зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Її Величність з'явилася на церемонії привітання у смарагдовому костюмі та чорному кейппальті.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Увечері на королівське подружжя чекав державний банкет у Берліні. На ньому Матильда сяяла у бордовій оксамитовій сукні Armani Prive з відкритими плечима та пікантним акцентом на декольте, а також була у тіарі Дев'яти Провінцій.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У вухах її Величності виблискували сережки-люстри з діамантами, а шию прикрашало дорогоцінне кольє. Зачіска та макіяж королеви були вечірніми.

Королева Матильда і король Філіп у Німеччині з президентським подружжям / Фото: Getty Images

До речі, цю саму сукню Матильда одягала на державну вечерю в Королівському палаці в Лакені, під час дводенного державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон 2018 року. Але тоді була без кольє на шиї.

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Читайте також: