Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повторила образ: королева Матильда у оксамитовому вбранні та тіарі приїхала на банкет

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
687
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повторила образ: королева Матильда у оксамитовому вбранні та тіарі приїхала на банкет

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Король та королева Бельгії перебувають з офіційним візитом у Німеччині.

Вчора король Філіп та королева Матильда зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Її Величність з'явилася на церемонії привітання у смарагдовому костюмі та чорному кейппальті.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Німеччини / © Getty Images
Король і королева Бельгії з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Увечері на королівське подружжя чекав державний банкет у Берліні. На ньому Матильда сяяла у бордовій оксамитовій сукні Armani Prive з відкритими плечима та пікантним акцентом на декольте, а також була у тіарі Дев'яти Провінцій.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

У вухах її Величності виблискували сережки-люстри з діамантами, а шию прикрашало дорогоцінне кольє. Зачіска та макіяж королеви були вечірніми.

Королева Матильда і король Філіп у Німеччині з президентським подружжям / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп у Німеччині з президентським подружжям / Фото: Getty Images

До речі, цю саму сукню Матильда одягала на державну вечерю в Королівському палаці в Лакені, під час дводенного державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон 2018 року. Але тоді була без кольє на шиї.

Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / © Getty Images
Королева Матильда, Бріжит Макрон, король Філіп та Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
687
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація