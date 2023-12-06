Повторила образ: королева Матильда у оксамитовому вбранні та тіарі приїхала на банкет

Король та королева Бельгії перебувають з офіційним візитом у Німеччині.
Вчора король Філіп та королева Матильда зустрілися з президентським подружжям Німеччини. Її Величність з'явилася на церемонії привітання у смарагдовому костюмі та чорному кейппальті.
Увечері на королівське подружжя чекав державний банкет у Берліні. На ньому Матильда сяяла у бордовій оксамитовій сукні Armani Prive з відкритими плечима та пікантним акцентом на декольте, а також була у тіарі Дев'яти Провінцій.
У вухах її Величності виблискували сережки-люстри з діамантами, а шию прикрашало дорогоцінне кольє. Зачіска та макіяж королеви були вечірніми.
До речі, цю саму сукню Матильда одягала на державну вечерю в Королівському палаці в Лакені, під час дводенного державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон 2018 року. Але тоді була без кольє на шиї.
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