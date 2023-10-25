Повторила образ матері: молода норвезька принцеса зачарувала вбранням, якому вже 12 років

Всі ці роки сукня дбайливо зберігалася в гардеробі її матері і чекала свого зоряного часу.

Цього місяця всі говорять про свято в Копенгагені, яке організувала для онука – принца Крістіана – королева Маргрета II. Спадкоємцю престолу виповнилося 18 років і з цієї нагоди палац відвідало багато гостей, серед яких були представники деяких ближніх королівств. Зокрема серед тих монарших осіб, які зібралися у палаці Крістіансборг на святкову галавечерю, були й представник норвезької королівської родини – кронпринцеса Матте-Маріт та її дочка Інгрід Олександра.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Марит та їхня дочка принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

19-річна спадкова принцеса Норвегії вирішила одягнути на захід не нову сукню, а вбрання своєї матері, яке та одягла 2011 року на весілля князя Монако Альбера та княгині Шарлін.

Сукня була виконана у ніжно-блакитному кольорі, мала оборки, була на одне плече, а її талію прикрашав сріблястий пояс. Автором сукні є бренд Pucci.

Принцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Також Інгрід Олександра доповнила образ ще одним аксесуаром матері – лаконічним невеликим клатчем від Fiona Kotur, яким Матте-Маріт доповнила свій образ на офіційній частині церемонії Альбера та Шарлін. А завершила свій образ 19-річна принцеса, діамантовими сережками-люстрами та браслетом кронпринцеси Марти – своєї прабабусі.

Принцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Щодо інших деталей образу, то принцеса Інгрід Олександра вперше носила Королівський Орден Слона, найвищу нагороду Данії, яку їй вручила королева Данії Маргрете на честь її 18-річчя минулого року, Зірку Норвезького ордена Святого Олафа, Сімейний орден короля Гаральда, каблучку, яка також була подарунком на день народження від її бабусі та дідуся та належала її бабусі королеві Соні. На голові вона мала тіару принцеси Інгеборг, яку вона отримала в подарунок на 18-річчя від родини своєї двоюрідної бабусі принцеси Рагнхільд. Тіара була куплена шведським принцом Карлом у Boucheron для своєї дружини принцеси Інгеборг.

Ймовірно в майбутньому ми ще не раз побачимо на Інгрід Олександрі вбрання та прикраси її матері та бабусь.

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