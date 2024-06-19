Повторила образ: принцеса Анна одягла на кінні перегони Royal Ascot улюблене пальто

Члени британської королівської родини відвідали перший день кінних перегонів в Аскоті.

Єдина дочка покійної королеви Єлизавети – принцеса Анна – відвідала перший день кінних перегонів Royal Ascot.

Це один із найулюбленіших заходів британської королівської родини, який вони не пропускають, а Анна, як спортсменка та любителька коней, відвідує перегони з особливим інтересом.

Цього разу вона з'явилася на заході у зеленій сукні та бірюзовому капелюсі, але також на Анні було її улюблене пальто від бренду Shibumi з яскраво-червоного кашеміру у великий принт у вигляді рослин та птахів.

Принцеса Анна на Royal Ascot 2024 / Фото: Getty Images

Носила це вбрання Анна у поєднанні з синіми аксесуарами: туфлями, сумкою та рукавичками. На плечі у неї була брошка у вигляді золотого птаха.

Принцеса Анна на Royal Ascot 2024 / Фото: Getty Images

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Але це пальто в гардеробі принцеси не новинка, і вона його вже неодноразово одягала раніше. Наприклад, вона одягала його на службу на честь Дня Співдружності, яка відбувалася у Вестмінстерському абатстві. Вона також має відповідний шарф.

Принцеса Ганна в цьому ж пальті, але на іншому заході / Фото: Associated Press

Від цього бренду Анна має жакет синього кольору і шарф. Це вбрання вона також любить і неодноразово одягала з різними однотонними сукнями-футлярами.

Принцеса Анна в синьому вбранні від цього бренду / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2024 також відвідали діти Анни — Пітер Філліпс та Зара Тіндалл із чоловіком.

Принцеса Євгенія та Пітер Філліпс / Фото: Getty Images

Зоря і Майл Тіндалл / Фото: Getty Images

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