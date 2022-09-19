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Повторила образ: принцеса Кейт одягла на зустріч із Зеленською сукню з похорону принца Філіпа

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Повторила образ: принцеса Кейт одягла на зустріч із Зеленською сукню з похорону принца Філіпа

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Кетрін часто повторює образи. Цього разу дружина принца Вільяма вирішила одягнути сукню-пальто улюбленого фасону.

18 вересня перша леді України Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-гол у Лондоні, де прощаються з королевою Великої Британії Єлизаветою II, а потім зустрілася з новоспеченою принцесою Уельською Кетрін у Букінгемському палаці.

Олена Зеленська / © Associated Press
Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Обидві були одягнені в чорне жалобне вбрання, але особливу увагу привернув образ Кейт, адже ми бачили її в ньому вже раніше.

Саме в цій чорній сукні-пальті від Catherine Walker & Co з величезним бантом і довгими рукавами принцеса з'являлася на похороні принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, минулого року.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Associated Press

Образ дружина принца Вільяма доповнила знаменитим браслетом із перлів, який раніше належав її свекрусі принцесі Діані, та чорними туфлями-човниками від бренду Aquazzura.

Також у такій самій сукні з бантом, тільки яскравого-червоного відтінку, Кейт з'являлася на Вестмінстерському абатстві на різдвяному концерті Together at Christmas.

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Associated Press
Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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