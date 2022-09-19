Повторила образ: принцеса Кейт одягла на зустріч із Зеленською сукню з похорону принца Філіпа

Кетрін часто повторює образи. Цього разу дружина принца Вільяма вирішила одягнути сукню-пальто улюбленого фасону.
18 вересня перша леді України Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-гол у Лондоні, де прощаються з королевою Великої Британії Єлизаветою II, а потім зустрілася з новоспеченою принцесою Уельською Кетрін у Букінгемському палаці.
Обидві були одягнені в чорне жалобне вбрання, але особливу увагу привернув образ Кейт, адже ми бачили її в ньому вже раніше.
Саме в цій чорній сукні-пальті від Catherine Walker & Co з величезним бантом і довгими рукавами принцеса з'являлася на похороні принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, минулого року.
Образ дружина принца Вільяма доповнила знаменитим браслетом із перлів, який раніше належав її свекрусі принцесі Діані, та чорними туфлями-човниками від бренду Aquazzura.
Також у такій самій сукні з бантом, тільки яскравого-червоного відтінку, Кейт з'являлася на Вестмінстерському абатстві на різдвяному концерті Together at Christmas.
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