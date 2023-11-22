Повторила образ: принцеса Кейт приїхала на виставку у червоному пальті з бантом

Кейт та Вільям разом із заступником прем'єр-міністра Південної Кореї Чу Кен Хо та міністром закордонних справ Пак Джин оглянули спеціальну виставку предметів із Королівської колекції у Картинній галереї Букінгемського палацу в Лондоні.

На цю зустріч принцеса Уельська прибула у добре знайомій нам сукні-пальті від Catherine Walker з великим бантом на грудях, у ній ми бачили принцесу раніше на різдвяному концерті Together at Christmas 2021 року, а також у її гардеробі є така сама чорна – обидва вони від Catherine Walker.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

В руках у Кетрін був замшевий червоний клатч Miu Miu, а у вухах ті самі сережки з сапфірами та діамантами принцеси Діани.

На церемонії привітання президентського подружжя в Лондоні принцеса Кетрін з'явилася в червоному пальті-накидці Catherine Walker теж з фірмовим бантом на грудях, а під пальтом принцеси була коротка червона сукня.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Червоне вбрання Кейт обрала не випадково, адже це один із національних кольорів Південної Кореї. Королева Камілла зробила такий самий вибір і з'явилася на вечірньому державному банкеті в червоній оксамитовій сукні.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Читайте також: