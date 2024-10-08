Повторила образ принцеси Уельської: королева Матильда вийшла в музей у яскравому пальті

Бельгійська королева вирушила до музею і обрала для нового виходу у світ яскравий аутфіт.

Її Величність королева Матильда відвідала виставку "Маргарита. Дочка імператора між владою та образом" у Музеї MOU в Ауденарді. Ця ода Маргариті Пармській, регентові Нідерландів від 1959 до 1967 рік дає інтимний погляд на її особисте життя та висвітлює її громадську діяльність.

Матильда прибула на культурний захід у синій сукні середньої довжини, яка нагадала нам образ принцеси Уельської на великодній службі 2022 року. Тоді Кейт була у сукні-пальті у блакитного кольору від Emilia Wickstead.

Принцеса Кейт на великодній службі 2022 року / Фото: Getty Images

Королева Матильда доповнила образ нюдовими туфлями-човниками із замші та маленькою бежевою сумкою на короткій ручці. У неї у вухах були перлинні сережки, кілька золотих браслетів на зап'ясті, світлий манікюр, макіяж і зачіска.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева з'являлася на публіці у рожевій сукні, коли відвідувала симпозіум.

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