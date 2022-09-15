Повторила образ: прощатися з королевою Меган прийшла у пальті, яке носила ще вагітною

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська, відвібала жалобну службу за покійною британською королевою Єлизаветою II, яка відбувалася у Вестмінстер-голі 14 вересня.
Меган одягла для прощання з монархинею чорну приталену сукню, яка не була повністю видна з-під пальта від французького бренду Givenchy. Також на ній були чорні капронові колготки, замшеві туфлі-човники від Paul Andrew.
Доповнили образ герцогині невеликий капелюшок-таблетка з вуаллю і сумка з короткою ручкою від бренду Loewe.
Однак найбільше привернуло увагу пальто Меган, оскільки воно було зовсім не новим і вперше вона в ньому з'явилася на публіці ще 2019 року, коли була вагітна сином Арчі.
У цьому пальті у січні вона відвідувала Асоціацію університетів Співдружності (ACU) у Лондоні, покровителькою якої була, до так званого "Мегзіту". Того дня герцогиня зустрілася зі студентами та вченими.
Оскільки на той час вона була вже на останніх місяцях вагітності, пальто на ній не застібалося, але вона одягла його досить оригінально — застебнувши на верхній ґудзик.
Нагадаємо, що Givenchy - одна з улюблених марок Меган, адже саме цьому бренду вона довірила створення своєї весільної сукні.
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