Повторила образ: прощатися з королевою Меган прийшла у пальті, яке носила ще вагітною

Меган одягла для прощання з монархинею чорну приталену сукню, яка не була повністю видна з-під пальта від французького бренду Givenchy. Також на ній були чорні капронові колготки, замшеві туфлі-човники від Paul Andrew.

Герцогиня Сассекська, принц Гаррі і принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Доповнили образ герцогині невеликий капелюшок-таблетка з вуаллю і сумка з короткою ручкою від бренду Loewe.

Однак найбільше привернуло увагу пальто Меган, оскільки воно було зовсім не новим і вперше вона в ньому з'явилася на публіці ще 2019 року, коли була вагітна сином Арчі.

Герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

У цьому пальті у січні вона відвідувала Асоціацію університетів Співдружності (ACU) у Лондоні, покровителькою якої була, до так званого "Мегзіту". Того дня герцогиня зустрілася зі студентами та вченими.

Герцогиня Сассекська 2019 року / Фото: Associated Press

Оскільки на той час вона була вже на останніх місяцях вагітності, пальто на ній не застібалося, але вона одягла його досить оригінально — застебнувши на верхній ґудзик.

Герцогиня Сассекська 2019 року / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська 2019 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Givenchy - одна з улюблених марок Меган, адже саме цьому бренду вона довірила створення своєї весільної сукні.

Читайте також: