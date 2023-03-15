Повторила образ: Сара Йоркська знову одягла свою улюблену куртку та приїхала на презентацію

Сара Йоркська вже повернулася з поїздки із США до Лондона. Вчора вона відвідала презентацію у книгарні.

У Лондоні відбулася презентація нової книжки "Чи є у вас щось сильніше?" Імоджен Едвардс-Джонс у Daunt Books.

На захід Сара вдягла свою, схоже, улюблену білу шкіряну куртку з металевими заклепками від Alice+Olivia та чорну сукню під низ. Доповнивши образ чорними замшевими чоботами на шнурівці і з золотими підборами. Волосся у Сари було розпущене, і вона одягла обруч, на обличчі був легкий макіяж, а на зап'ястях - золотий годинник та кілька браслетів. У вухах виблискували перлинні сережки.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Сара розсекретила, як у сім'ї називають її молодшу онучку – дочку принцеси Беатріс. Своїх онуків Сара Фергюсон обожнює.

Сара Йоркська в цьому самому образі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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