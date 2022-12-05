Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повторила помилку Меланії Трамп: красива сукня принцеси Уельської стала мемом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
948
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повторила помилку Меланії Трамп: красива сукня принцеси Уельської стала мемом

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Як би добре не сиділи на знаменитостях вбрання, але якщо вони кольору подібного до хромакею — варто чекати багато мемів.

2 грудня принц і принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022 у MGM Music Hall у Бостоні. Поява Кетрін того дня на килимовій доріжці моментально стала головною темою для обговорення в Інтернеті. На принцесі була яскраво-зелена сукня від бренду Solace, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі.

Це вбрання Кейт взяла на прокат на сайті HURR лише за 74 фунти (це близько 3 346 гривень або 91 долар). Сукня мала довгі рукави, відкриті плечі, розріз позаду спідниці, була однотонною та обтисллою а на талії її прикрашав широкий пояс у колір вбрання.

Ефектним доповненням образу стали туфлі зі стразами від Gianvito Rossi та чокер у стилі ар-деко за 15 мільйонів доларів, який раніше носила принцеса Діана.

Кетрін та принц Вільям / © Associated Press
Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Однак була в цьому образі одна помилка – колір. Красива сукня за відтінком дуже нагадувала хромакей для знімань і відповідно моментально стала полотном для творчості користувачів Twitter.

Однак подібної помилки два роки тому припустилася і Меланія Трамп. Дружина тодішнього президента США з'явилася на Республіканському національному з'їзді у сукні-міді кольору стиглого авокадо від Valentino, яку прикрасив червоний пояс на талії.

Через схожість із хромакеєм, з Меланією також створили безліч жартівливих мемів та роликів, а також запустили хештег #MelaniaGreenScreen.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Дата публікації
Перегляди
948
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація