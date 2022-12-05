Повторила помилку Меланії Трамп: красива сукня принцеси Уельської стала мемом

Як би добре не сиділи на знаменитостях вбрання, але якщо вони кольору подібного до хромакею — варто чекати багато мемів.

2 грудня принц і принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022 у MGM Music Hall у Бостоні. Поява Кетрін того дня на килимовій доріжці моментально стала головною темою для обговорення в Інтернеті. На принцесі була яскраво-зелена сукня від бренду Solace, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі.

Це вбрання Кейт взяла на прокат на сайті HURR лише за 74 фунти (це близько 3 346 гривень або 91 долар). Сукня мала довгі рукави, відкриті плечі, розріз позаду спідниці, була однотонною та обтисллою а на талії її прикрашав широкий пояс у колір вбрання.

Ефектним доповненням образу стали туфлі зі стразами від Gianvito Rossi та чокер у стилі ар-деко за 15 мільйонів доларів, який раніше носила принцеса Діана.

Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Однак була в цьому образі одна помилка – колір. Красива сукня за відтінком дуже нагадувала хромакей для знімань і відповідно моментально стала полотном для творчості користувачів Twitter.

so i heard kate middleton looked stunning in her green dress pic.twitter.com/iui6aN0Deb — koo ♡︎ (@revelkywiz) December 3, 2022

The truth is out there pic.twitter.com/n64bjN7JR9 — Gareth of Dingleshire (@Runaway_Piper) December 3, 2022

Однак подібної помилки два роки тому припустилася і Меланія Трамп. Дружина тодішнього президента США з'явилася на Республіканському національному з'їзді у сукні-міді кольору стиглого авокадо від Valentino, яку прикрасив червоний пояс на талії.

Через схожість із хромакеєм, з Меланією також створили безліч жартівливих мемів та роликів, а також запустили хештег #MelaniaGreenScreen.

Melania's feet might be у Washington but her heart is in Canada. #melaniagreenscreen pic.twitter.com/8tf1PsyFaA — Jackie Daytona Is My Co-Pilot (@PhilMcCrakk) August 28, 2020

Вона була на цей день, що melania trump зроблено витрачаючи history за допомогою chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT — Rysan (@FallFilms) August 28, 2020

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