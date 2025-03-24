Повторила улюблений образ: королева Матильда прийшла на церемонію привітання в улюбленому рожевому вбранні

Офіційна церемонія привітання відбулася у Королівському палаці у Брюсселі. Королева Матильда з'явилася на публіці в ефектному рожевому аутфіті і не залишилася непоміченою.

На Матильді була рожева сукня-міді з коміром стійкою і лаконічним бантом на грудях, а також поясом на талії, а зверху вона накинула жакет. Вбрання королева доповнила капелюхом, нюдовим клатчем та рукавичками, а також пісочними туфлями-човниками із замші на підборах. На зап'ясті у королеви був годинник, кілька золотих браслетів, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда та дружина президента Сінгапуру / Фото: Getty Images

У цій самій сукні королева Матильда з'явилася на прийомі для членів основних органів влади Бельгії в Королівському палаці в Брюсселі в лютому.

Король Філіп був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою у дрібний рожевий принт. Пані Джейн одяглася в чорне вбрання, що складалося з подовженої блузи та широких штанів, а через плече у неї висіла сумка на золотому ремінці-ланцюжку. А президент був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою у принт.

Бельгійська королівська пара вітала президента Сінгапуру / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували ніжний весняний лук королеви Матильди у жовто-сірих відтінках, в якому вона була присутня на майстер-класі у Брюсселі.

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