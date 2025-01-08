Повторила вбрання: королева Мері одягла на прийом у палаці сукню, якій вже 17 років

Її Величність обрала для заходу особливі прикраси, а також не нову сукню.

7 січня король Данії Фредерік X та його дружина королева Мері влаштували третій традиційний новорічний прийом у палаці Крістіансборг у Копенгагені. На цьому заході були присутні офіцери Збройних сил та Данського агентства з надзвичайних ситуацій, а також представники великих національних організацій та королівських патронатів.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Вже традиційно Її Величність одягає на ці заходи свої архівні сукні, демонструючи таким чином, що вона економна і підтримує стійку моду. На прийомі королева була у сукні від Джулі Фагергольдт сіро-блакитного відтінку. Це вбрання мало тонкий шовковий верх і довгу спідницю з жакардової тканини.

Сукню Мері прикрашав також краплеподібний виріз на грудях. Вперше королева одягла її на новорічному прийомі 2008 року. Пізніше сукня була перероблена у нинішній вигляд данською дизайнеркою Біргіт Гальштейн. Королева носила оновлений варіант вбрання на новорічних прийомах у 2017 та 2023 роках.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Цього разу вона доповнила свій святковий лук старовинними прикрасами із діамантів. На Мері були сережки принцеси Кароліни і одна з діамантових брошок королеви Жозефіни і кілька сережок, створених приблизно 1840 року. Ці сережки можна регулювати по довжині і вони прикрашені діамантами грушоподібної форми.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Прикраси є частиною набору Antique Diamond Parure, який був придбаний на аукціоні 1881 року королевою Ловісою, прабабусею королеви Маргрете, яка зреклася престолу на користь свого сина Фредеріка X.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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