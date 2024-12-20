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Повторили улюблений жест Уельських: королева Летиція та король Філіп VI продемонстрували ніжність на публіці

Повторили улюблений жест Уельських: королева Летиція та король Філіп VI продемонстрували ніжність на публіці

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп та королева Летиція відвідали вчора Квенкі, куди прибули, щоб відкрити нову університетську лікарню.

Королева Летиція з'явилася на публіці в красивому двобортному штанному костюмі кольору стиглої вишні від паризького бренду Sezane, під жакет одягла нюдову блузку, а їй до тону підібрала сумку Adolfo Dominguez і взуття такого ж кольору з круглими носами. До речі, дизайн сумки був натхненний культовою сумкою Chanel 2.55.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція розпустила своє блискуче волосся, зробила гарний макіяж і одягла сережки із перлинними підвісками.

Спілкуючись на вулиці з публікою королева була одягнена ще й у пальто верблюжого кольору. Вони обіймали одне одного за спини разом із королем Філіпом, коли спілкувалися з публікою та позували для фотографій. Буквально повторили улюблений жест принцеси Кейт та принца Вільяма Уельських.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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