Повторити легко: королева Летиція показала стильний літній образ

Іспанська королева Летиція прекрасна не тільки в сукнях.

Дружина короля Філіпа VI любить іноді з'являтися на публіці в штанях. Останнім часом це укорочені штани. Сьогодні Летиція відвідала Мадридський студентський гуртожиток, заснований 1910 року.

Як завжди стильна і традиційно в захисній масці королева була одягнена в білі укорочені штани зі стрілками і високою талією і шкіряним поясом на талії і строкату блузку з об'ємними рукавами. Літній лук Летиція доповнила улюбленим взуттям — білими еспадрильями на зав'язках.

Королева Летиція / Getty Images

Будь-який образ Її Величність завжди доповнює каблучкою на вказівному пальці від марки Karen Hallam, і цього разу вона ще одягла золоті сережки. Волосся розпустила і зробила макіяж.

Королева Летиція / Getty Images

Цього тижня у королеви Летиції був насичений робочий графік. Вона відвідала кілька заходів і продемонструвала на публіці три образи. Як бачимо, п'ятничний вечір вона завершує теж на роботі.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

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