Повторити легко: розглядаємо діловий образ королеви Максими

50-річна королева-консорт, як завжди, має чудовий вигляд.

Ми вже розбирали найяскравіші виходи королеви Нідерландів Максими за цей рік. Але, схоже, Її Величність поки що не планується вирушати на канікули і продовжує з'являтися на заходах.

Королева Максима / Getty Images

Днями Максима завітала до громадського руху Thrive Amsterdam Mentally Healthy за підтримки інституту психічного здоров'я в Амстердамі.

На зустріч королева приїхала у червоній трикотажній кофті з широким поясом на талії та сірій класичній спідниці з розрізом ззаду. Лук королеви доповнювали сірі туфлі-човники на підборах і сірий маленький клатч. Також королева тримала в руках маску та блокнот. Її світле волосся було розпущене, а макіяж на обличчі мав натуральний вигляд. Золоті сережки-висячки завершували аутфіт. Погода в Амстердамі поки що дозволяє Максимі ходити вулицею без пальта.

Королева Максима / Getty Images

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