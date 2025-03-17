Повторити може кожен: Кейт та Вільям розповіли, як люблять проводити вихідні зі своїми дітьми

У суботу принц і принцеса Уельські відвідали Кардіфф, де подивилися матч з регбі Кубка шести націй між командами Англії та Уельсу.

Принц Вільям підтримував валлійську команду, виступаючи у ролі покровителя Уельського союзу регбі, а принцеса Кейт вболівала за збірну Англії, виступаючи у ролі покровительки Союзу регбі. Виграла у матчі збірна Англії.

Перед матчем Вільям та Кейт зустрілися з травмованими гравцями, яких підтримує Welsh Rugby Charitable Trust. Зустріч відбулася у Sir Tasker Watkins Suite – приміщенні, призначеному для гравців та їхніх родин перед матчами. Вони також поговорили з колишніми гравцями про їхню кар'єру та розповіли, як вони проводять вихідні зі своїми двома синами – принцом Джорджем та принцом Луї, пише Hello!

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

"У вихідні ми переходимо від одного змагання до іншого", — пояснив Вільям, а Кейт додала: "Луї шість років, і він тільки почав займатися тач-регбі, а Джорджу 11, і він грає трохи більше. Їм це дійсно подобається. Вони займалися багатьма видами спорту", — розповіла принцеса Уельська.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у дитинстві Кейт Міддлтон дуже багато займалася спортом, і він був невід'ємною частиною її життя. Зокрема любила займатись і регбі.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

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