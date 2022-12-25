Повторити може кожен: королева Єлизавета II мала особливу традицію на Різдво

Королева Єлизавета II дуже любила Різдво і сьогодні члени її великої родини вперше святкуватимуть без Її Величності.

Ми знаємо, що Єлизавета ІІ кожне Різдво приїжджала до Сандрінгема і разом із сім'єю вирушала на службу до церкви Святої Марії Магдалини. Але була у неї ще одна улюблена традиція.

Королева розпоряджалася, що в одній із кімнат Сандрінгема завжди залишалася одна ялинка, не прикрашена іграшками та гірляндами. Її залишали такою для того, щоб онуки та правнуки королеви могли її прикрасити.

"Це була традиція, яку вона почала. Онуки приходили і як могли прикрашали ялинку, що, як мені здавалося, завжди було досить гарною ідеєю", - розповідає Грант Гарролд, який пропрацював на Чарльза та Каміллу понад сім років.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також співробітник палацу зазначив, що на королівських ялинках ніколи немає мішури, вони прикрашені лише іграшками та гірляндами, пише Mirror.

Ви могли переконатися в цьому, коли королева Камілла запросила дітей до Кларенс-хаусу на свою щорічну акцію, в рамках якої вони допомагають їй прикрашати святкове дерево.

Ялинка у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

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