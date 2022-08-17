Повторити може кожен: розкритий секрет ідеальних зачісок герцогині Кейт

Образи герцогині Кембриджської багатьох захоплюють. З Кейт беруть приклад і надихаються чи не всі британські жінки.

Вчора ми розповідали, до якої хитрощі вдалася герцогиня Кембриджська, а точніше дизайнерка її весільної сукні Сара Бертон. А сьогодні хочемо розповісти про ще один лайфхак від стилістів Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Експертка зі стилю Міранда Голдер поділилася зі своїми підписниками у TikTok ще одним секретом герцогині, який вона використовує, щоб її зачіски завжди мали елегантний вигляд.

Герцогині часто доводиться збирати волосся у пучки чи інші вечірні зачіски на офіційних заходах. Щоб ці пучки міцно трималися, а волосся не розпадалося і не вилазило з пучка, стилісти Кетрін з волосся використовують сітку для волосся, пише Express.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

"Кейт відома своєю блискучою густою гривою волосся, яку іноді буває досить важко приручити, особливо коли їй доводиться носити її для офіційних заходів. Цю проблему її стилісти вирішили за допомогою сітки для волосся, яка допомагає утримувати все волосся на місці", - розповідає Міранда.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

До речі, якщо хочете поекспериментувати та зробити таку зачіску, як у Кейт, ось вам ідеї зачісок від герцогині Кембриджської.

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