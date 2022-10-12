Повторити може кожен: що їсть на сніданок принцеса Уельська

Принцеса Уельська, Кетрін має чудовий вигляд. І це заслуга, безумовно, не лише генетики, а й самої принцеси.

Ми багато розповідали про те, що люблять їсти члени британської королівської родини. Про Кетрін відомо, що вона любить їсти один і той самий сніданок щодня, в який зазвичай входить лише два інгредієнти.

Принцеса Уельська, Кетрін / Фото: Getty Images

Експерти розповіли, що для того, щоб залишатися здоровою, Кейт дотримується дієти, що складається з фруктів та овочів, а також підтримує послідовний режим тренувань, пише Mirror.

Щоранку на сніданок принцеса Уельська їсть вівсянку і випиває напій, приготований з багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат та спіруліну, які, як кажуть, є її фаворитами завдяки білку та корисним вітамінам.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Серед інших страв, які любить принцеса та їсть протягом дня – салат з кавуна з фетою, авокадо та огірком. Часто Кейт також любить перекушувати ягодами годжі, сирими фруктами та овочами між прийомами їжі, які багаті на поживні речовини.

Якщо у Кейт немає часу на обід, вона вибирає швидкі та легкі закуски та овочі. А на вечерю принцеса віддає перевагу каррі із сочевиці, кажуть, особливо вона любила цю страву, коли була вагітною.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що люблять їсти на сніданок троє дітей Кейт та Вільяма – принци Джордж та Луї та принцеса Шарлотта.

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