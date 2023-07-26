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Повторити може кожен: стало відомо, як розслабляється принцеса Кейт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Повторити може кожен: стало відомо, як розслабляється принцеса Кейт

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська є членом британської королівської сім'ї вже понад 12 років. Вона бездоганно виконує свої обов'язки старшого члена сім'ї та виховує трьох дітей. Тож точно знає, що таке стрес.

Чоловік Кейт, принц Вільям, якось розповів, що робить принцеса, щоб відновити баланс. Виявляється, вона любить малювати в розмальовках.

Кейт та Вільям / © Associated Press
Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

2016 року принц Вільям поговорив з ілюстраторкою Джоанною Басфорд, коли він вручив їй орден Британської імперії у Букінгемському палаці та розповів про мистецькі таланти своєї дружини. Він розповів, що Кейт подобається розфарбовувати книжки під час відпочинку. Сказав це Вільям не випадково, адже пані Басфорд випускає власні книжки-розмальовки для дорослих, саме їх і любить розмальовувати Кейт, пише express.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Мистецтво Кейт Міддлтон вивчала ще під час навчання у Сент-Ендрюському університеті, де, власне, і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Вільямом.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон в університеті / © Getty Images
Принц Вільям та Кейт Міддлтон в університеті / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
724
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