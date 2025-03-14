Повторив лук батька: син королеви Камілли відвідав кінні перегони в Челтнемі

Син королеви Камілли приїхав на фестиваль у Челтнемі разом із матір'ю та сестрою Лорою Лопес.

Фотографи заскочили Тома Паркер-Боулза на кінних змаганнях. 50-річний чоловік був одягнений у пісочний картатий костюм. Під піджаком у нього був сірий джемпер, світла сорочка та краватка. Також на голові був коричневий капелюх зі стрічкою.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Образ Тома нагадував образ його батька 85-річного Ендрю Паркер-Боулза, якого зазнімкували на заході разом із його колишньою дружиною, а нині дружиною короля Чарльза – Каміллою.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Також на перегонах з'явилася Лора Лопес – молодша дочка пари. Вона обрала для виходу теж картатий костюм, який був схожий на костюм її брата. До стилю Лори в багатьох є питання, що ми писали раніше.

Королева Камілла та Лора Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна взагалі з'явилася на перегонах у пальті, яке в її гардеробі вже понад 27 років.

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