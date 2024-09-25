Повторив знаменитий образ батька: Бруклін Бекхем за руку з дружиною Ніколою потрапив під приціл папараці

Бруклін Бекхем з'явився на Тижні моди в Парижі за руку зі своєю дружиною Ніколою Пельтц.

Бруклін відтворив знаменитий "шкіряний аутфіт" свого батька Бекхема, в якому з'явився на відкритті магазину Versace на Нью-Бонд-стріт 11 червня 1999 року в Лондоні.

Бруклін одягнув шкіряні штани та куртку Courrèges, у поєднанні з чорними черевиками, а Нікола Пельтц була у білому комбінезоні з прозорими деталями та білою сумкою Courrèges. Пару заскочили дорогою на показ Courrèges в межах Тижня моди в Парижі.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Нікола зібрала волосся у невеликий хвіст, зробила макіяж зі стрілками та одягла сережки у вухо. Напівпрозорий комбінезон, який вона носила, пікантно підкреслював її груди. Вона була взута у туфлі білого кольору на дуже високих підборах, а в руках тримала мініатюрну сумку.

Бруклін дуже нагадував свого батька Девіда, коли той 1999 року разом зі своєю нареченою Вікторією Адамс з'явилися на публічному заході в однакових шкіряних костюмах від Gucci.

Девід та Вікторія Бекхеми, 1999 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора папараці зробили фото Вікторії Бекхем у Парижі. Вона прямувала до свого автомобіля із сином Ромео, коли їх зазнімкували репортери. У Парижі Вікторія представить свою нову колекцію весна-літо 2025 року. Її показ запланований на 27 вересня.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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