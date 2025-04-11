Повторила ніжний образ: герцогиня Софі в пальті та туфлях-човниках з’явилася на параді

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Парад знаменує собою завершення 44 тижнів інтенсивної підготовки офіцерів-кадетів курсу 242, крім того, участь у параді беруть 26 іноземних кадетів з 18 країн.

60-річна герцогиня Софі одягла вовняне пальто блакитного кольору з поясом на талії, яке доповнила небесно-блакитними туфлями-човниками на підборах і клатчем-конвертом зі зміїної шкіри, а також мініатюрним капелюхом-таблеткою.

У цьому ж пальті ми бачили герцогиню Единбурзьку на різдвяній службі у грудні 2024 року в Сандрінгемі.

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Герцогиня Софі доповнила дуже ніжний лук діамантовими сережками та тонким золотим ланцюжком з круглою лаконічною підвіскою на шиї. Її волосся було зібране в низьку зачіску, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні всі обговорюють візит принца Гаррі до України, а ми згадували, як у квітні 2024 року герцогиня Софі здійснила несподіваний візит до Києва, Ірпеня та Бучі.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images