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Повторила ніжний образ: герцогиня Софі в пальті та туфлях-човниках з’явилася на параді
Герцогиня Единбурзька Софі представляє Його Величність короля Чарльза на параді монархів у Королівській військовій академії Сандгерст у Кемберлі.
Парад знаменує собою завершення 44 тижнів інтенсивної підготовки офіцерів-кадетів курсу 242, крім того, участь у параді беруть 26 іноземних кадетів з 18 країн.
60-річна герцогиня Софі одягла вовняне пальто блакитного кольору з поясом на талії, яке доповнила небесно-блакитними туфлями-човниками на підборах і клатчем-конвертом зі зміїної шкіри, а також мініатюрним капелюхом-таблеткою.
У цьому ж пальті ми бачили герцогиню Единбурзьку на різдвяній службі у грудні 2024 року в Сандрінгемі.
Герцогиня Софі доповнила дуже ніжний лук діамантовими сережками та тонким золотим ланцюжком з круглою лаконічною підвіскою на шиї. Її волосся було зібране в низьку зачіску, а на обличчі був легкий денний макіяж.
Нагадаємо, сьогодні всі обговорюють візит принца Гаррі до України, а ми згадували, як у квітні 2024 року герцогиня Софі здійснила несподіваний візит до Києва, Ірпеня та Бучі.