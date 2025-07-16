Повторила образ: інфанта Софія відвідала зустріч у палаці в легкій літній сукні

Інфанта Софія / © Getty Images

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У палаці відбулася зустріч із Радою піклувальників Фонду іспанського комітету United World Colleges (UWC), а також студентами, які отримали місце для навчання у цій школі 2025 року, та тих, хто повертається після двох років навчання.

Щодо фонду, то він відповідає за збір необхідних коштів для того, щоб щороку більше іспанських студентів могли відвідувати школи United World.

Інфанта Софія, король Філіпп VI, королева Летиція / © Getty Images

18-річна інфанта Софія з’явилася на заході у м’ятній сукні Zara, яку вона вже носила минулого літа на Майорці. Вбрання було довжини міді і без рукавів. Спочатку ця сукня входила до гардеробу королеви Летиції, але інфанта носила її без пояса та аксесуарів, у вільному літньому силуеті. Софія доповнила вбрання балетками із гострим носком на пласкій підошві нюдового кольору.

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Софія розпустила волосся та зробила легкий макіяж на обличчі.

Інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, зазначимо, також була присутньою на цьому заході і носила ту саму сукню із суміші льону та бавовни на одне плече від Mango, яку носила цього ж дня на зустрічі у палаці Сарсуела з представниками інтернет-газети «Articulo 14».

Королева Летиція / © Getty Images