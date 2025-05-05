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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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147
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1 хв

Повторила образ матері: принцеса Анна одягла військову форму для особливо урочистого виходу

Члени британської королівської родини зібралися сьогодні на процесії, присвяченій 80-й річниці Дня перемоги, і на честь тих, хто служив під час Другої світової війни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна, король Чарльз та королева Камілла

Принцеса Анна, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Королівська принцеса Анна прибула на захід, одягнена у форму йоменів-медсестер першої допомоги (волонтерський корпус королівської принцеси) без жодних нагород.

Принцеса Ганна і її чоловік Тімо Лоуренс / © Associated Press

Принцеса Ганна і її чоловік Тімо Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, що її мати, покійна королева Єлизавета II, також 1945 року на честь Дня перемоги з’явилася на балконі Букінгемського палацу у формі члена Допоміжних територіальних служб.

Принцеса Єлизавета, її мати королева Єлизавета, король Георг VI і принцеса Маргарет на параді, 8 травня 1945 року / © Getty Images

Принцеса Єлизавета, її мати королева Єлизавета, король Георг VI і принцеса Маргарет на параді, 8 травня 1945 року / © Getty Images

Брат принцеси король Чарльз одягнув форму свого діда — короля Георга VI. А чоловік принцеси Анни віцеадмірал сер Тім Лоуренс також був у військово-морській формі.

Принцеса Анна, король Чарльз, королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Анна, король Чарльз, королева Камілла / © Getty Images

Після військового ходу, в якому брали участь і українські військові, які несли український прапор, члени родини вирушили до Букінгемського палацу та з’явилися на балконі перед публікою. Пізніше там було організовано прийом для ветеранів та членів їхніх сімей.

Українські військові на параді в Лондоні / © Getty Images

Українські військові на параді в Лондоні / © Getty Images

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