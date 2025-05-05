Повторила образ матері: принцеса Анна одягла військову форму для особливо урочистого виходу

Принцеса Анна, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Королівська принцеса Анна прибула на захід, одягнена у форму йоменів-медсестер першої допомоги (волонтерський корпус королівської принцеси) без жодних нагород.

Принцеса Ганна і її чоловік Тімо Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, що її мати, покійна королева Єлизавета II, також 1945 року на честь Дня перемоги з’явилася на балконі Букінгемського палацу у формі члена Допоміжних територіальних служб.

Принцеса Єлизавета, її мати королева Єлизавета, король Георг VI і принцеса Маргарет на параді, 8 травня 1945 року / © Getty Images

Брат принцеси король Чарльз одягнув форму свого діда — короля Георга VI. А чоловік принцеси Анни віцеадмірал сер Тім Лоуренс також був у військово-морській формі.

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Принцеса Анна, король Чарльз, королева Камілла / © Getty Images

Після військового ходу, в якому брали участь і українські військові, які несли український прапор, члени родини вирушили до Букінгемського палацу та з’явилися на балконі перед публікою. Пізніше там було організовано прийом для ветеранів та членів їхніх сімей.

Українські військові на параді в Лондоні / © Getty Images