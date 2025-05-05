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Повторила образ матері: принцеса Анна одягла військову форму для особливо урочистого виходу
Члени британської королівської родини зібралися сьогодні на процесії, присвяченій 80-й річниці Дня перемоги, і на честь тих, хто служив під час Другої світової війни.
Королівська принцеса Анна прибула на захід, одягнена у форму йоменів-медсестер першої допомоги (волонтерський корпус королівської принцеси) без жодних нагород.
Нагадаємо, що її мати, покійна королева Єлизавета II, також 1945 року на честь Дня перемоги з’явилася на балконі Букінгемського палацу у формі члена Допоміжних територіальних служб.
Брат принцеси король Чарльз одягнув форму свого діда — короля Георга VI. А чоловік принцеси Анни віцеадмірал сер Тім Лоуренс також був у військово-морській формі.
Після військового ходу, в якому брали участь і українські військові, які несли український прапор, члени родини вирушили до Букінгемського палацу та з’явилися на балконі перед публікою. Пізніше там було організовано прийом для ветеранів та членів їхніх сімей.