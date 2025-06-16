Повторила образ, у якому нещодавно виходила у світ: принцеса Кейт на церемонії ордена Підв’язки

Принцеса Уельська / © Associated Press

Реклама

Принцеса Уельська сьогодні з’явилася на заході у тому самому ансамблі, який носила у травні 2025 року на концерті на честь 80-ї річниці Дня Перемоги. На ній був структурований блейзер з поясом на талії та спідниця-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейт доповнила образ нюдовими туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi і капелюхом Sean Barrett, а також одягла перлинні сережки Susan Caplan і намисто зі штучних перлів із п’яти ниток теж від Susan Caplan. На пальці у Кейт виблискувала заручальна каблучка з сапфіром, а в руках вона тримала маленький молочний клатч.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Це особливий день для Кейт, який відзначає її перший День Ордену Підв’язки від 2023 року. Минулого року принцеса пропустила захід, оскільки проходила лікування від раку.

Реклама