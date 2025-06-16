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Повторила образ, у якому нещодавно виходила у світ: принцеса Кейт на церемонії ордена Підв’язки
Королівська родина у повному складі присутня сьогодні у Віндзорі на Дні ордену Підв’язки.
Принцеса Уельська сьогодні з’явилася на заході у тому самому ансамблі, який носила у травні 2025 року на концерті на честь 80-ї річниці Дня Перемоги. На ній був структурований блейзер з поясом на талії та спідниця-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait.
Кейт доповнила образ нюдовими туфлями-човниками із замші Gianvito Rossi і капелюхом Sean Barrett, а також одягла перлинні сережки Susan Caplan і намисто зі штучних перлів із п’яти ниток теж від Susan Caplan. На пальці у Кейт виблискувала заручальна каблучка з сапфіром, а в руках вона тримала маленький молочний клатч.
Це особливий день для Кейт, який відзначає її перший День Ордену Підв’язки від 2023 року. Минулого року принцеса пропустила захід, оскільки проходила лікування від раку.