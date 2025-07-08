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Повторила образ з Аскота: королева Камілла в зеленій сукні приїхала на церемонію привітання президентського подружжя Макронів
Королева Камілла та король Чарльз зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон у Віндзорі.
Королева Камілла з’явилася на урочистій церемонії привітання гостей у зеленій сукні від Anna Valentine з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті, яку носила минулого місяця на кінних перегонах в Аскоті. Її Величність доповнила вбрання капелюхом до тону від Philip Treacy, парою тілесних туфель на підборах, кремовими рукавичками та сріблястим клатчем.
Королева також одягла смарагдову брошку з діамантами, що належала покійній королеві Єлизаветі II і перлинні сережки та чокер із діамантовою застібкою. У неї було гарне укладання та виразний макіяж.
Пані Бріжит Макрон вітала королеву Каміллу традиційним французьким привітанням, що є повітряним поцілунком в обидві щоки. Король Чарльз і президент Еммануель Макрон розмовляли, а потім усі вишикувалися в ряд для традиційного фото.
Принц і принцеса Уельські, які зустрічали гостей із Франції на базі ВПС Нортголт, також були присутні на церемонії привітання.