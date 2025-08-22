Повторила образ з Вімблдону: леді Амелія Віндзор сходила на прогулянку

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

На одному зі знімків дівчина зазнімкована у тому самому чорному гороховому сарафані на бретельках, який носила цього літа на Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні. Тоді Амелія була взута у шкіряні ляпанці на високій платформі нюдового кольору, а в руці тримала молочно-білу сумку на маленькій круглій ручці.

Амелія Віндзор / © Getty Images

А на відео, яким Амелія поділилася в Instagram, вона позує у чорних балетках на застібках, без макіяжу, а її біляве волосся було розпущене.

«Чудовий, приємний вечір у @beaverbrook 💛», — підписала кадри Віндзор.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Також леді Амелія показала, як плавала в басейні та показала кадри в іншому луку — позуючи у синьому смугастому топі та чорних джинсових шортах.