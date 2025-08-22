- Дата публікації
Повторила образ з Вімблдону: леді Амелія Віндзор сходила на прогулянку
29-річна британська аристократка опублікувала в Instagram ще кілька фотографій, показавши, як любить проводити час влітку.
На одному зі знімків дівчина зазнімкована у тому самому чорному гороховому сарафані на бретельках, який носила цього літа на Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні. Тоді Амелія була взута у шкіряні ляпанці на високій платформі нюдового кольору, а в руці тримала молочно-білу сумку на маленькій круглій ручці.
А на відео, яким Амелія поділилася в Instagram, вона позує у чорних балетках на застібках, без макіяжу, а її біляве волосся було розпущене.
«Чудовий, приємний вечір у @beaverbrook 💛», — підписала кадри Віндзор.
Також леді Амелія показала, як плавала в басейні та показала кадри в іншому луку — позуючи у синьому смугастому топі та чорних джинсових шортах.