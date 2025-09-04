- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Повторила пляжний образ: королева Максима в білосніжному луку приїхала на зустріч
Королева Нідерландів Максима повернулася з відпустки із щільним робочим графіком.
У середу Її Величність відвідала резиденцію Клоостерквартир у Вегелі. Тут було створено новий житловий комплекс для людей похилого віку, де взаємна турбота грає першочергову роль. Були створені соціальні установи і збудовані нові будинки для людей, які потребують догляду, і для тих, хто не потребує догляду, і королева Максима приїхала, щоб подивитися на це власними очима.
Для нової появи на публіці королева обрала білий спідничний костюм від американського бренду Tory Burch, який складався з топа з короткими рукавами та вишивкою та спідниці міді з аналогічними деталями. У цьому луку ми бачили Максиму під час літньої сімейної фотосесії на пляжі 2023 року.
Королівський образ доповнювали босоніжки із замші Gianvito Rossi та сумка невеликого розміру Smaak Amsterdam. Максима одягла великі сережки, золотий браслет Avra із синіми сапфірами Marianna Lemos та маленький браслет Le Cube Diamant з жовтого золота з діамантами Dinhvan Paris. Максимове волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а манікюр у світлому відтінку.
Нагадаємо, раніше цього тижня королева Максима відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені, де з’явилася в іншому образі.