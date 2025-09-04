ТСН у соціальних мережах

Повторила пляжний образ: королева Максима в білосніжному луку приїхала на зустріч

Королева Нідерландів Максима повернулася з відпустки із щільним робочим графіком.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

У середу Її Величність відвідала резиденцію Клоостерквартир у Вегелі. Тут було створено новий житловий комплекс для людей похилого віку, де взаємна турбота грає першочергову роль. Були створені соціальні установи і збудовані нові будинки для людей, які потребують догляду, і для тих, хто не потребує догляду, і королева Максима приїхала, щоб подивитися на це власними очима.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Для нової появи на публіці королева обрала білий спідничний костюм від американського бренду Tory Burch, який складався з топа з короткими рукавами та вишивкою та спідниці міді з аналогічними деталями. У цьому луку ми бачили Максиму під час літньої сімейної фотосесії на пляжі 2023 року.

Королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром на пляжній фотосесії, 2023 рік / © Getty Images

Королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром на пляжній фотосесії, 2023 рік / © Getty Images

Королівський образ доповнювали босоніжки із замші Gianvito Rossi та сумка невеликого розміру Smaak Amsterdam. Максима одягла великі сережки, золотий браслет Avra ​​із синіми сапфірами Marianna Lemos та маленький браслет Le Cube Diamant з жовтого золота з діамантами Dinhvan Paris. Максимове волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а манікюр у світлому відтінку.

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Максима відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені, де з’явилася в іншому образі.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

