Повторила свій весільний образ: королева Камілла приїхала з чоловіком Чарльзом до італійського парламенту

Король Чарльз і королева Камілла в Італії / © Associated Press

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Її Величність одяглася в білу шовкову сукню Anna Valentine, яку вона носила в день свого весілля з Чарльзом 9 квітня 2005 року.

Вбрання було трохи перероблене, і Камілла одягла його в поєднанні з пальтом кольору слонової кістки, таким чином вшанувавши свого чоловіка-короля на честь двадцятої річниці їхнього весілля сьогодні, пише express.

Король Чарльз та королева Камілла в Італії / © Associated Press

Камілла доповнила свій елегантний образ перлинним кольє з діамантовою застібкою зі своєї власної колекції та перлинними сережками-висячками. А також зробила макіяж та укладання.

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Король Чарльз та королева Камілла в Італії / © Associated Press

Нагадаємо, король Чарльз сьогодні виступив з історичною промовою на спільному засіданні парламенту, ставши першим монархом, який це зробив.

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Раніше королева Камілла зустрілася з учнями початкової школи Інституту Алессандро Мандзоні в Римі, де з’явилася у гороховій сукні з білим коміром.

Королева Камілла в Італії / © Associated Press