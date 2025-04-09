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Повторила свій весільний образ: королева Камілла приїхала з чоловіком Чарльзом до італійського парламенту
Королева Камілла прибула сьогодні до італійського парламенту підтримати свого чоловіка короля Чарльза, де монарх мав виступити з промовою.
Її Величність одяглася в білу шовкову сукню Anna Valentine, яку вона носила в день свого весілля з Чарльзом 9 квітня 2005 року.
Вбрання було трохи перероблене, і Камілла одягла його в поєднанні з пальтом кольору слонової кістки, таким чином вшанувавши свого чоловіка-короля на честь двадцятої річниці їхнього весілля сьогодні, пише express.
Камілла доповнила свій елегантний образ перлинним кольє з діамантовою застібкою зі своєї власної колекції та перлинними сережками-висячками. А також зробила макіяж та укладання.
Нагадаємо, король Чарльз сьогодні виступив з історичною промовою на спільному засіданні парламенту, ставши першим монархом, який це зробив.
Раніше королева Камілла зустрілася з учнями початкової школи Інституту Алессандро Мандзоні в Римі, де з’явилася у гороховій сукні з білим коміром.