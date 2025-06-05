Повторила вбрання, але додала цікавий аксесуар: королева Мері відвідала Всесвітній саміт моди

Королева Данії Мері / © Getty Images

Реклама

Цей захід проводиться в Копенгагені щорічно та стимулює глобальну розмову про стійкість у моді, поєднуючи бренди, ритейлерів, новаторів у галузі матеріалів і технологій, а цього року — й політиків.

Королева Данії Мері / © Getty Images

На цей саміт королева одягла вкорочені штани в парі з відповідним блейзером від копенгагенського бренду Mark Kenly Domino Tan.

Королева Данії Мері / © Getty Images

Образ вона доповнила коричневими туфлями-човниками та широким коричнево-білим поясом із пряжкою, які робили це строге вбрання оригінальнішим.

Реклама

Це не вперше, коли королева одягає цей сірий ансамбль — раніше вона була в ньому під час свого державного візиту до Парижа. Тоді Мері поєднала костюм з аксесуарами відтінку марсала.

Королева Данії Мері та її чоловік у Парижі / © Associated Press

Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images