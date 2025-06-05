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Повторила вбрання, але додала цікавий аксесуар: королева Мері відвідала Всесвітній саміт моди
4 червня королева Данії Мері відвідала «Глобальний саміт моди: Копенгагенський випуск 2025», який відбувся у Копенгагенському концертному залі. Тема цьогорічного саміту — «Бар’єри та мости».
Цей захід проводиться в Копенгагені щорічно та стимулює глобальну розмову про стійкість у моді, поєднуючи бренди, ритейлерів, новаторів у галузі матеріалів і технологій, а цього року — й політиків.
На цей саміт королева одягла вкорочені штани в парі з відповідним блейзером від копенгагенського бренду Mark Kenly Domino Tan.
Образ вона доповнила коричневими туфлями-човниками та широким коричнево-білим поясом із пряжкою, які робили це строге вбрання оригінальнішим.
Це не вперше, коли королева одягає цей сірий ансамбль — раніше вона була в ньому під час свого державного візиту до Парижа. Тоді Мері поєднала костюм з аксесуарами відтінку марсала.