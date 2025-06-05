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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Повторила вбрання, але додала цікавий аксесуар: королева Мері відвідала Всесвітній саміт моди

4 червня королева Данії Мері відвідала «Глобальний саміт моди: Копенгагенський випуск 2025», який відбувся у Копенгагенському концертному залі. Тема цьогорічного саміту — «Бар’єри та мости».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Данії Мері

Королева Данії Мері / © Getty Images

Цей захід проводиться в Копенгагені щорічно та стимулює глобальну розмову про стійкість у моді, поєднуючи бренди, ритейлерів, новаторів у галузі матеріалів і технологій, а цього року — й політиків.

Королева Данії Мері / © Getty Images

Королева Данії Мері / © Getty Images

На цей саміт королева одягла вкорочені штани в парі з відповідним блейзером від копенгагенського бренду Mark Kenly Domino Tan.

Королева Данії Мері / © Getty Images

Королева Данії Мері / © Getty Images

Образ вона доповнила коричневими туфлями-човниками та широким коричнево-білим поясом із пряжкою, які робили це строге вбрання оригінальнішим.

Це не вперше, коли королева одягає цей сірий ансамбль — раніше вона була в ньому під час свого державного візиту до Парижа. Тоді Мері поєднала костюм з аксесуарами відтінку марсала.

Королева Данії Мері та її чоловік у Парижі / © Associated Press

Королева Данії Мері та її чоловік у Парижі / © Associated Press

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

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