- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Повторити може кожен: який улюблений сніданок у принцеси Уельської Кейт
Не секрет, що принцеса Уельська Кейт веде здоровий спосіб життя і правильно харчується. Що ж любить їсти дружина принца Вільяма на сніданок.
Принцеса Кейт відома своєю любов’ю до поживної їжі, яка заряджає її енергією на весь день. Один з улюблених рецептів включає два простих інгредієнти, які багато хто з нас вже використовує вдома.
Йдеться про кашу, яку Кейт їсть вранці перед початком робочого дня.
За словами експертів з харчування з BarBend, вівсянка з енергією, що повільно виробляється, здатна підтримувати «почуття ситості і давати достатньо енергії для відвідування королівських заходів, занять спортом і дозвілля з її трьома дітьми», а діти, як відомо, вимагають багато енергії.
Таку кашу легко приготувати, тому що для неї потрібна тільки вода або молоко (або те, й інше) та вівсянка на ваш вибір. Її можна урізноманітнити різними добавками, включаючи фрукти на ваш вибір, корицю, улюблений підсолоджувач або навіть горіхи.
Також раніше ми вже розповідали, що Кетрін любить пити смузі, багаті на антиоксиданти. Вона п’є його двічі на день. А до його складу входить одна з найкорисніших ягід у світі — чорниця.
Нагадаємо, принцеса Діана також любила їсти вівсянку на сніданок, а колишній королівський шефкухар, який готував для неї цю страву, поділився рецептом.