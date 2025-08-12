Повторити може кожен: який улюблений сніданок у принцеси Уельської Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт відома своєю любов’ю до поживної їжі, яка заряджає її енергією на весь день. Один з улюблених рецептів включає два простих інгредієнти, які багато хто з нас вже використовує вдома.

Йдеться про кашу, яку Кейт їсть вранці перед початком робочого дня.

Принцеса Кейт / © Associated Press

За словами експертів з харчування з BarBend, вівсянка з енергією, що повільно виробляється, здатна підтримувати «почуття ситості і давати достатньо енергії для відвідування королівських заходів, занять спортом і дозвілля з її трьома дітьми», а діти, як відомо, вимагають багато енергії.

Таку кашу легко приготувати, тому що для неї потрібна тільки вода або молоко (або те, й інше) та вівсянка на ваш вибір. Її можна урізноманітнити різними добавками, включаючи фрукти на ваш вибір, корицю, улюблений підсолоджувач або навіть горіхи.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Також раніше ми вже розповідали, що Кетрін любить пити смузі, багаті на антиоксиданти. Вона п’є його двічі на день. А до його складу входить одна з найкорисніших ягід у світі — чорниця.

Нагадаємо, принцеса Діана також любила їсти вівсянку на сніданок, а колишній королівський шефкухар, який готував для неї цю страву, поділився рецептом.