Повторюють образи одна одної: Кейт Міддлтон одягла сукню, як у Іванки Трамп

Це не вперше, коли вони носять однакове вбрання.
За британською принцесою та дочкою скандального американського експрезидента вже не один раз помічали копіювання вбрання одна одної, але раніше це простежувалося більше з боку Іванки Трамп. Цього ж разу її лук несподівано повторила принцеса Кейт.
Дружина британського принца відвідала Королівський благодійний турнір з поло Out-Sourcing Inc., оскільки Вільям брав участь у цьому заході.
Того дня на ній була блакитна легка сукня з білим принтом та довгими рукавами від бренду Beulah London, яку вона носила з бежевими слінгбеками Camilla Elphick, невеликою квадратною сумкою на ланцюжку від Mulberry, а також прикрасами від Lenique Louis та Sézane. Волосся вона просто розпустила та зробила легкий макіяж.
Однак раніше цю сукню одягала Іванка Трамп. Жінка з'явилася у ній на публіці 2020 року під час агітаційної кампанії за свого батька, колишнього президента Дональда Трампа.
Це було уже вдруге, коли вони одягли одне й те саме вбрання за останній місяць. Декілька тижнів тому Іванка Трамп повторила образ Кейт Міддлтон від бренду Jenny Packham.
Читайте також: