Поєднала блузку із сірими штанами: королева Летиція в діловому луку провела аудієнцію у палаці

Королева Летиція

У королеви Іспанії цього тижня дуже насичена програма.

Королева Летиція вкотре обрала вбрання від паризького бренду Antik Batik, заснованого Габріеллою Кортезе і це не вперше, коли вона одягає одяг цієї марки.

Корольова Летиція

На королеві була блакитна сорочка на ґудзиках заправлена у сірі штани зі стрілками від її улюбленого бренду Carolina Herrera. Завершила образ Її Величність туфлями на невисоких підборах та мініатюрними діамантовими сережками від PDPAOLA. Також у королеви було розпущене ідеально рівне волосся, і вона зробила макіяж у теплих відтінках, як, втім, і завжди.

Цього тижня ми бачили й інший образ королеви, в якому Летиція приїхала на прийом зі спортсменами у палаці Ель-Пардо. Тоді Летиція зупинила свій вибір на бордовій сукні середньої довжини від Carolina Herrera та нових сережках-цвяшках, які вже, схоже, стали її улюбленцями.