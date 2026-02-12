- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Поєднала блузку із сірими штанами: королева Летиція в діловому луку провела аудієнцію у палаці
Королева Іспанії була присутня на аудієнції з представниками фонду «Оксидент» та лауреатами 7-ї премії імені Хесуса Серра за наукові дослідження у палаці Сарсуела у Мадриді.
У королеви Іспанії цього тижня дуже насичена програма.
Королева Летиція вкотре обрала вбрання від паризького бренду Antik Batik, заснованого Габріеллою Кортезе і це не вперше, коли вона одягає одяг цієї марки.
На королеві була блакитна сорочка на ґудзиках заправлена у сірі штани зі стрілками від її улюбленого бренду Carolina Herrera. Завершила образ Її Величність туфлями на невисоких підборах та мініатюрними діамантовими сережками від PDPAOLA. Також у королеви було розпущене ідеально рівне волосся, і вона зробила макіяж у теплих відтінках, як, втім, і завжди.
Цього тижня ми бачили й інший образ королеви, в якому Летиція приїхала на прийом зі спортсменами у палаці Ель-Пардо. Тоді Летиція зупинила свій вибір на бордовій сукні середньої довжини від Carolina Herrera та нових сережках-цвяшках, які вже, схоже, стали її улюбленцями.