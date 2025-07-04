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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
639
Час на прочитання
1 хв

Поєднала блузу в горошок і лаконічну спідницю: Меланія Трамп зробила рідкісний вихід не на підборах

Цей візит був однією з небагатьох публічних появ першої леді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

55-річна Меланія Трамп здивувала маленьких пацієнтів, завітавши до Дитячої національної лікарні у Вашингтоні, продовживши таким чином давню традицію перших леді Америки.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Для свого візиту до лікарні Меланія одягла елегантну білу блузку в чорний горошок, яку вона доповнила кремовою спідницею-олівцем до колін, а також балетками від Roger Vivier із характерною срібною пряжкою.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Вбрання першої леді було повністю в гучній естетиці тиха розкіш — адже підібрано все було скромно і просто, але насправді її образ включав зовсім не демократичні бренди.

Під час заходу вона прорекламувала свою кампанію Be Best, яка приділяє особливу увагу підлітковим проблемам, особливо кібербулінгу. Вона подарувала дітям брендованих ведмедів із логотипом цієї організації.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також Меланія приєдналася до дітей для створення патріотичних прикрас із гальки та паперових стаканчиків до Дня незалежності США, який вони святкують 4 липня.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
639
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