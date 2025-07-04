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Поєднала блузу в горошок і лаконічну спідницю: Меланія Трамп зробила рідкісний вихід не на підборах
Цей візит був однією з небагатьох публічних появ першої леді.
55-річна Меланія Трамп здивувала маленьких пацієнтів, завітавши до Дитячої національної лікарні у Вашингтоні, продовживши таким чином давню традицію перших леді Америки.
Для свого візиту до лікарні Меланія одягла елегантну білу блузку в чорний горошок, яку вона доповнила кремовою спідницею-олівцем до колін, а також балетками від Roger Vivier із характерною срібною пряжкою.
Вбрання першої леді було повністю в гучній естетиці тиха розкіш — адже підібрано все було скромно і просто, але насправді її образ включав зовсім не демократичні бренди.
Під час заходу вона прорекламувала свою кампанію Be Best, яка приділяє особливу увагу підлітковим проблемам, особливо кібербулінгу. Вона подарувала дітям брендованих ведмедів із логотипом цієї організації.
Також Меланія приєдналася до дітей для створення патріотичних прикрас із гальки та паперових стаканчиків до Дня незалежності США, який вони святкують 4 липня.