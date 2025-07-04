Поєднала блузу в горошок і лаконічну спідницю: Меланія Трамп зробила рідкісний вихід не на підборах

Меланія Трамп / © Associated Press

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55-річна Меланія Трамп здивувала маленьких пацієнтів, завітавши до Дитячої національної лікарні у Вашингтоні, продовживши таким чином давню традицію перших леді Америки.

Меланія Трамп / © Associated Press

Для свого візиту до лікарні Меланія одягла елегантну білу блузку в чорний горошок, яку вона доповнила кремовою спідницею-олівцем до колін, а також балетками від Roger Vivier із характерною срібною пряжкою.

Меланія Трамп / © Associated Press

Вбрання першої леді було повністю в гучній естетиці тиха розкіш — адже підібрано все було скромно і просто, але насправді її образ включав зовсім не демократичні бренди.

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Під час заходу вона прорекламувала свою кампанію Be Best, яка приділяє особливу увагу підлітковим проблемам, особливо кібербулінгу. Вона подарувала дітям брендованих ведмедів із логотипом цієї організації.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також Меланія приєдналася до дітей для створення патріотичних прикрас із гальки та паперових стаканчиків до Дня незалежності США, який вони святкують 4 липня.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press Меланія Трамп / © Associated Press Меланія Трамп / © Associated Press Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп / © Associated Press