Поєднала брошку королеви Вікторії та сумку Chanel: Камілла продемонструвала образ у синіх тонах

Цю прикрасу з королівської скарбниці вона вдягла вперше.
У межах триденного туру король Великої Британії Чарльз III і королева-консорт Камілла знову вийшли у світ. Подружжя, попри дощовий день, поклало вінок із квітів на сходи Меморіальної церкви Святого Миколая в Гамбурзі.
На королеві було темно-синє пальто у її улюбленому фасоні від бренду Anna Valentine та однотонна сукня у такому ж відтінку.
Вбрання королева доповнила особливою прикрасою — брошкою з сапфіром та діамантами, яка належала раніше королеві Вікторії. Цю прикрасу часто носила і покійна королева Єлизавета ІІ.
Також в образі королеви була маленька квадратна сумка Chanel, замшеві чорні чоботи та капелюх з хутряним оздобленням.
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