Поєднала червоний і білий кольори: королева Данії Мері відвідала Єлисейський палац із чоловіком

Король Фредерік X і королева Мері, яким пророкували розлучення, продемонстрували сімейну ідилію на червоній доріжці в Парижі. Пара відвідала прийом главам держав і урядів в Єлисейському палаці перед церемонією відкриття Олімпійських ігор. Зустрічали короля та королеву Еммануель та Бріжит Макрони.

Для цієї появи на публіці Мері одягла елегантне та зручне вбрання, оскільки поєднала білі широкі штани зі стрілками від бренду ANDIATA з червоною блузою на затин від бренду Jesper Høvring.

Доповнила лук Її Величність туфлями від Valentino та коричневою сумкою від Chloé. Волосся вона розпустила і уклала в елегантні локони, а ось шию та зап'ястя прикрасила безліччю золотих прикрас з підвісками, серед яких можна помітити два кулони з літерами M та F – з них починаються імена пари.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Після заходу у палаці Мері та Фредерік вирушили дивитися відкриття Олімпіади. Пару помітили на трибунах з королевою Максимою та її чоловіком королем Віллемом-Александром – королівською парою з Нідерландів.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Під час заходу пішов дощ, але це монархам не завадило подивитись захід. Потім вони одягли дощовики. Також того дня на заході з'явилися князь Альбер II та княгиня Шарлін із Монако.

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