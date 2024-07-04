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Поєднала червоний з бежевим: прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів

Поєднала червоний з бежевим: прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

49-річна жінка продемонструвала новий аутфіт.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відвідала брифінг у Вашингтоні, який проводиться регулярно. Жінка вийшла до фотографів у діловому, але досить яскравому вбранні, оскільки поєднала бежевий жакет без рукавів із яскраво-червоною блузою зі складками та високою горловиною.

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Також Карін уклала своє розкішне кучеряве волосся в об'ємну зачіску і зробила яскравий макіяж.

Не можна не відзначити і прикраси обрані Жан-П'єр, адже в її вухах були золоті сережки, а ось на руці виблискував яскравий браслет з різнобарвними намистинами та написом Love (кохання).

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше Карін Жан-П'єр з'явилася на червоній доріжці у розкішній вечірній сукні з декольте. Вбрання кардинально відрізнялося від того, що жінка зазвичай одягає, тому привертало увагу. Вигляд вона в ньому мала гламурний та жіночний.

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

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