Поєднала червоний з сірим: королева Летиція продемонструвала стильний діловий образ

3 березня королева Летиція взяла участь у робочій зустрічі з ЮНІСЕФ, яка минула у штабквартирі організації у Мадриді. На зустрічі було проаналізовано роботу організації 2022 року та розглянуто завдання на цей рік.

Королева Летиція є почесною президенткою ЮНІСЕФ в Іспанії.

Для ділової зустрічі Її Величність одягла гарне червоне пальто від одного зі своїх улюблених брендів Hugo Boss. У пальто було м'яке і жіночне драпування, яке чудово поєднувалося з синьо-сірими штанами, такий тандем створював не надто формальний, але досить елегантний образ.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Також Летиція одягла строкату блузу від Carolina Herrera, а також розбавила образ аксесуарами: туфлями-човниками від Magrit, червоним клатчем, ймовірно, від бренду Menbur та досить оригінальними сережками. Макіяж у королеви був традиційно лаконічний, а волосся розпущене.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: