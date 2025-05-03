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Поєднала діловий стиль з романтичним: королева Ранія сходила на зустріч у Нью-Йорку
1 травня королева Ранія відвідала саміт Global Citizen NOW 2025 у Нью-Йорку, а також засідання Фонду Організації Об’єднаних Націй (ООН).
Її Величність зустрілася із заступницею Генерального секретаря ООН Аміною Мохаммед на засіданні правління Фонду ООН, благодійної організації, яка підтримує ООН та її роботу, про що написала в Instagram.
На цю зустріч вона прийшла у незвичайному вбранні, оскільки поєднала діловий стиль із романтичним. Ранія носила синій костюм від Prada, який включав жилетку та прямі штани, а на плечі вона одягла легку коричневу накидку в принт, яка теж була від бренду Prada. Образ королева доповнила парою коричневих туфель від Aquazzura та сумкою від Alaïa.
Дуже інтригує те, що королева відвідала Нью-Йорк цього тижня. Можливо цю поїздку вона поєднає з відвідуванням Met Gala — Бала інституту костюма в Метрополітен музеї. Раніше цей захід Ранія відвідувала вже двічі, тому, можливо, потішить нас ще раз своїм вбранням на цьому особливому заході.
Образи Її Величності з Met Gala, який вона відвідувала раніше, ви можете побачити нижче.