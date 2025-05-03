Поєднала діловий стиль з романтичним: королева Ранія сходила на зустріч у Нью-Йорку

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Її Величність зустрілася із заступницею Генерального секретаря ООН Аміною Мохаммед на засіданні правління Фонду ООН, благодійної організації, яка підтримує ООН та її роботу, про що написала в Instagram.

© Instagram королеви Ранії

На цю зустріч вона прийшла у незвичайному вбранні, оскільки поєднала діловий стиль із романтичним. Ранія носила синій костюм від Prada, який включав жилетку та прямі штани, а на плечі вона одягла легку коричневу накидку в принт, яка теж була від бренду Prada. Образ королева доповнила парою коричневих туфель від Aquazzura та сумкою від Alaïa.

© Instagram королеви Ранії

Дуже інтригує те, що королева відвідала Нью-Йорк цього тижня. Можливо цю поїздку вона поєднає з відвідуванням Met Gala — Бала інституту костюма в Метрополітен музеї. Раніше цей захід Ранія відвідувала вже двічі, тому, можливо, потішить нас ще раз своїм вбранням на цьому особливому заході.

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Образи Її Величності з Met Gala, який вона відвідувала раніше, ви можете побачити нижче.

© Associated Press

© Getty Images

© Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії © Instagram королеви Ранії