Поєднала корсет з білою сукнею: королева Ранія в оригінальному вбранні на святі в Амані

У своє вбрання королева та дизайнер вклали багато сенсів.

У Йорданії відбулися святкові заходи з нагоди 25-річчя перебування на троні короля Абдалли ІІ. З такої нагоди у столиці країни – в Амані – відбувся розкішний парад, у якому брали участь 9000 людей.

Його Величність одягнув парадну військову форму, а ось його дружина - королева Ранія - незвичайне вбрання від бренду Laith almalouf.

На створення сукні пішло близько 200 годин кропіткої роботи, адже вона складалася з білої елегантної та жіночної сукні з довгими пишними рукавами, яку доповнив сірий корсет. Сукня відображала багато деталей йорданської спадщини, зокрема семикінцеву зірку Йорданії, срібний корсет, який символізує щит захисту та сили, і спідницю, прикрашену вишитими вручну колосками пшениці.

"Ґудзики на сорочці являють собою семикінцеву зірку Йорданії, символ єдності та надії. Бюстьє, що втілює концепцію бронежилетів, символізує захист і силу, яку зазнала Йорданія за останні 25 років. Плісована спідниця прикрашена вишиваними вручну колоссями пшениці. Традиційний мотив пшениці, що зустрічається в йорданській куфії, символізує достаток і процвітання, відображаючи аграрну спадщину і культуру Йорданії", - сказав дизайнер.

Образ королева доповнила сережки з білого золота з діамантами та тіарою йорданської королівської родини з арабським написом, створеним французьким ювелірним та годинниковим брендом Fred. Вона одягала цей виріб кілька разів відтоді, як він був замовлений 2005 року, востаннє - на бенкеті з нагоди весілля її сина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви у травні минулого року.

Розкішний парад відбувся буквально за день до ювілею весілля Ранії та Абдали. Вони одружилися 10 червня 1993 року, а на публіці вона з'явилася в ексклюзивному вбранні із золотою вишивкою, створеному британським дизайнером Брюсом Олдфілдом.

Читайте також: