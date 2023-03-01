Поєднала непоєднуване: кронпринцеса Метте-Марит одягла строкате вбрання для візиту до Лондона

Спадковий принц Хокон та принцеса Метте-Маріт приїхали з візитом до Великої Британії.

1 березня кронпара відвідала Лондон. Візит спрямований на просування ділового сектора з акцентом на перехід до "зеленої" промисловості, інновацій та енергетики, а також на просування норвезької літератури та музики.

49-річна принцеса мала в цей день дуже "строкатий" вигляд. Вона одягла блузку з принтом і яскраво-жовтогарячу спідницю з іншим принтом, які не дуже поєднувалися одне з одним.

Підібрала до образу тілесні колготи у дрібну сітку та нюдові гостроносі туфлі на підборах. На зап'ясті у принцеси було кілька браслетів, а на пальці масивна каблучка, у вухах виблискували лаконічні сережки. Біляве волосся Метте-Маріт було розпушене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Кронпринц і спадкоємець норвезької корони Хокон був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та фіолетовому краватці в принт.

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