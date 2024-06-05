Поєднала рожеву блузу та блакитний жакет: стильна дружина Гантера Байдена під прицілом папараці

Мелісса Коен – 38-річна режисерка-документалістка родом із ПАР. Бувши маленькою дівчинкою, вона жила в притулку, але в трирічному віці її удочерила єврейська пара з трьома синами. У 21 рік Мелісса вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі і саме в США, 2019 року, вона й познайомилася з Гантером Байденом – сином президента.

У Гантера і Меліси трапилося кохання з першого погляду і вони буквально через тиждень після знайомства заручилися. Зараз, коли Гантер має проблеми із законом, Мелісса щодня супроводжує його до суду.

Учора, 4 червня, жінка з'явилася в суді у ніжно-рожевій шовковій блузі, яку одягла у поєднанні з блакитним жакетом та бежевими штанами.

Меліса Коен / Фото: Associated Press

Також Коен одягла стильні сонцезахисні окуляри, золоті прикраси та зібрала волосся в низький пучок.

Меліса Коен / Фото: Associated Press

Гантер також потрапив під приціл папараці — до суду він одягнув чорний костюм із краваткою та білу сорочку.

Меліса Коен та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Раніше Гантер був одружений з Кетлін Буле від 1993 до 2017 року. У них троє дітей: Наомі, Фіннеган та Мейсі. Потім він вступив у стосунки з вдовою свого померлого брата — Голлі Олівере Байден і тривали вони близько року. У 2018 року Байден-молодший став батьком ще однієї дитини – дівчинки. У її матері та Гантера був короткий зв'язок, який закінчився вагітністю. Спершу батьківство він заперечував, але тест ДНК поставив крапку у цьому питанні – дитина була від нього.

2020 року у нього та його нової дружини Меліси народився син, якого назвали Бо – на честь померлого брата. Хлопчика часто фотографують із батьками, а також бабусею та дідусем. Бо — наймодніший малюк Білого дому, адже завжди має дуже стильний вигляд.

Бо Байден / Фото: Associated Press

54-річного Гантера Байдена звинувачують у незаконному зберіганні зброї — 2018 року він, заповнюючи бланки при купівлі револьвера Colt Cobra 38, збрехав, ніби не вживає наркотиків. Також у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, перебуваючи у наркотичній залежності. Йому загрожує до 25 років в'язниці, якщо його визнають винним за трьома федеральними пунктами звинувачення.

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