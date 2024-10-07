Поєднала сірий з чорним: принцеса Євгенія вийшла у світ у стильному луку

Журнал Hello! з журналістами якого поговорила принцеса, опублікував фотографію Євгенії та показав, у якому образі вона приїхала на зустріч.

Принцеса Йоркська одягла світло-сірий жакет зі шкіри Karl Donoghue з ґудзиком та поясом, що підкреслює талію та поєднувала його з чорними класичними штанами. Вона розпустила волосся, одягла сережки-висячки, зробила легкий макіяж у натуральних відтінках, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з каменем.

Нещодавно, нагадаємо, стало відомо, що старша сестра Євгенії – принцеса Беатріс – чекає на другу дитину. Вони поділилися з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці цією радісною новиною напередодні у королівському акаунті в Instagram.

Минулого тижня Беатріс сходила на світську тусовку, вперше з'явившись перед камерами фотографів після оголошення про вагітність.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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