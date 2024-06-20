Поєднала сукню з пір'ям та капелюх: Леді Вікторія Герві сяяла на королівських кінних перегонах

Британська аристократка знову здивувала, але цього разу не вбрання, а тим, як прибула на захід.

Леді Вікторія Герві — англійська модель, світська левиця, аристократка та колишня It-girl. Вона активно відвідує багато вечірок, прем'єр та модних показів, а також регулярно з'являється на кінофестивалях Європи та Америки.

Також не пропускає аристократка і щорічні королівські кінні перегони в Аскоті, оскільки любить демонструвати фотографам свої незвичайні капелюшки та сукні.

Цього року 47-річна Вікторія звернула свою увагу на пір'ї. Вона одягла ніжну сукню світлого відтінку, яка була повністю розшита пір'ям, камінням та лелітками. Носила це вбрання вона в поєднанні з капелюхом з білим пір'ям, гламурними босоніжками зі стразами та масивними сережками.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Також на своїй сторінці в Instagram леді Вікторія показала, як добиралася на захід. Виявляється в Аскот вона летіла на гелікоптері.

Леді Вікторія Герві на шляху до Аскота / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

Леді Вікторія Герві на шляху до Аскота / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

А ось днем раніше леді Герві сяяла в не менш гламурному луку на заході, який проводився на честь супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл. У Лондоні в Музеї Вікторії та Альберта відкрилася виставка "Наомі: у моді", присвячена Наомі та її 40-річній кар'єрі. На цьому VIP-заході Вікторія з'явилася у мінісукні зі стразами, яку доповнила клатчем у вигляді британського прапора.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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