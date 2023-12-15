Поєднала зелений із жовтим: прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у яскравому мініобразі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр обожнює яскраві кольори у своїх ділових вбраннях і любить експериментувати не лише з відтінками, а й із фасонами. 14 грудня жінка з'явилася на пресбрифінгу у Вашингтоні у цікавому аутфіті, оскільки поєднала трикотажний жовтий костюм із зеленим блейзером.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Костюм Карін Жан-П'єр був у дрібний рубчик і складався з топу з високою горловиною та спідниці, яка була трохи розкльошена донизу.

Блейзер жінки застібався на один ґудзик спереду і прикривав таким чином живіт. Доповнила вона вбрання брошкою на лацкані, а також оксамитовими туфлями на високих підборах та з ремінцями.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

А ще зовсім нещодавно прессекретарка сяяла на червоній доріжці у чорній вечірній сукні з оголеними плечима. Вбрання вона поєднала із замшевими чорними туфлями.

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