Поєднала жакет та кеди: лаконічний образ Ліз Трасс – претендентки на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії та претендентка на посаду прем'єр-міністра Елізабет Трасс продемонструвала кежуал-аутфіт під час спілкування з пресою.

В Сполученому Королівстві розпочалися перегони за крісло прем'єра, тому політикиня здійснила сьогодні візит до графства Йоркшир. Ліз з'явилася у місті Лідс у чорних штанах, однотонній кофті, білих кедах та яскравому двобортному жакеті із золотими ґ удзиками.

Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Образ політикиня доповнила укладанням та золотими прикрасами – ланцюжком із підвіскою та досить великими сережками. Також цікавою деталлю луку став значок на лацкані її жакета у вигляді об'єднаних прапорів України та Великої Британії – схожий носить Ненсі Пелосі.

Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Під час свого візиту до Лідсу Трасс заговорила про будівництво швидкісної залізничної лінії Northern Powerhouse Rail, будівництво якої раніше було припинено урядом країни. Однак у своїх передвиборчих обіцянках вона заявила, що має намір все ж цей проєкт здійснити. Згідно з The Guardian, раніше передбачалося, що нова залізнична мережа коштуватиме близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів і буде завершена в період від 2029 до 2040 року.

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