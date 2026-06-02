Поєднала білий блейзер із флористичною сукнею: герцогиня Софі зустрілася зі студентами
Герцогиня Единбурзька позувала для фотографії після зустрічі зі студентами, які беруть участь у програмі «Модель НАТО в Лісабоні».
Ця програма є ініціативою посольства Великої Британії в Лісабоні та об’єднує студентів Бірмінгемського університету і шести португальських університетів для імітації засідання високого рівня Північноатлантичної ради НАТО.
У другий день офіційного візиту до Португалії герцогиня Единбурзька обрала для публічного виходу білий двобортний блейзер від Altuzarra у поєднанні з зеленою сукнею-сорочкою з бавовни від Max Mara. Вона взула білі шкіряні еспадрильї на платформі Penelope Chilvers, а в руках тримала маленьку сумку від Radley London на короткій ручці.
Завершували лук Софі діамантові сережки Jewels Adore — одні з її улюблених у ювелірній скриньці, а також кілька каблучок на пальцях. Волосся вона зібрала в низьку зачіску та зробила макіяж із блиском на губах.
Також ми показували раніше, який образ герцогиня Единбурзька обрала для візиту на виставку, присвячену Віндзорському договору, в Португальському національному архіві в Лісабоні, яку відвідала разом із чоловіком принцом Едвардом.